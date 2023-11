‘কৃষ্ণনগর থেকে দাঁড়াব, ডবল মার্জিনে জিতব’, আদানিকে কটাক্ষ মহুয়ার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: ঘুষ নিয়ে সংসদে প্রশ্ন করার অভিযোগে বাতিল হতে পারে তৃনমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ। এই নিয়ে যতই বিরোধী শিবির জলঘোলা করুক না কেন মহুয়া আছে স্বমেজাজেই।শুক্রবার আরও একবার নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘কৃষ্ণনগর থেকেই দাঁড়াব আর দ্বিগুণ ব্যবধানে জিতব।’

Also Mr. Adani – don’t waste your time telling everyone “Mahua’s ticket will be cut”.

Only thing that will be cut is your market capitalization as your house of cards unravels.

Like I said I will stand from Krishnanagar & double my margin.

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) November 10, 2023