১৯ দিন ধরে চলবে সংসদে শীতকালীন অধিবেশন, শুরু কবে?

নয়াদিল্লি: ৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। চলবে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১৯ দিন ধরে চলবে এই অধিবেশন। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন, সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। নতুন সংসদ ভবনে এই অধিবেশন চলবে।

Winter Session, 2023 of Parliament will commence from 4th December and continue till 22nd December having 15 sittings spread over 19 days. Amid Amrit Kaal looking forward to discussions on Legislative Business and other items during the session.#WinterSession2023 pic.twitter.com/KiboOyFxk0

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) November 9, 2023