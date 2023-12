উৎসবের অযোধ্যায় মোদি, উদ্বোধন করলেন মহর্ষি বাল্মীকি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: সরযূ পাড়ের রামের শহরে মহর্ষি বাল্মীকি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নমোর হাত ধরে পথ চলা শুরু করল এই আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর।বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

শনিবার অয্যোধ্যায় ১৪ কিমি রোড শো করেন মোদি।তাঁকে স্বাগত জানাতে পুষ্প বৃষ্টি করা হয়। ভিড় জমায় অগণিত মানুষ।জায়গায় জায়গায় করা হয় মঞ্চ, সেই মঞ্চ থেকে নাচে,গানে স্বাগত জানান হয় নমোকে।

ঋষি বাল্মিকী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি তৈরি করা হয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে। ৮২১ একর জমির উপর তৈরি হয়েছে বিমানবন্দরটি।কুড়ি মাসের রেকর্ড সময়সীমার মধ্যে তৈরি করা হয়েছে বিমানবন্দরটি।২২০০ মিটারের রানওয়েতে আপাতত এ৩২১ এয়ারক্রাফট অপারেশন চলবে। পরবর্তী ক্ষেত্রে রানওয়ের দৈর্ঘ্য ৩৭৫০মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে পঞ্চাশ হাজার স্কোয়ার মিটারের টার্মিনাল বিল্ডিং তৈরি হবে, যেখানে প্রতিদিন চার হাজার যাত্রী প্রতিদিন এবং বছরে ৬০ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করতে পারবে

#WATCH | PM Narendra Modi inaugurates Maharishi Valmiki International Airport Ayodhya Dham, in Ayodhya, Uttar Pradesh

Phase 1 of the airport has been developed at a cost of more than Rs 1450 crore. The airport’s terminal building will have an area of 6500 sqm, equipped to serve… pic.twitter.com/zB4t0vfmjj

— ANI (@ANI) December 30, 2023