বিপর্যস্ত সিকিমের পাশে দাঁড়াল কেন্দ্র, মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে সাহায্যের আশ্বাস মোদির

নিউজ ব্যুরো: প্রকৃতির রোষে সিকিম। বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত রাজ্যটিকে সমস্তরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংয়ের সঙ্গে কথাও বলেছেন তিনি। এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। রাজ্যের কিছু অংশে দুর্ভাগ্যজনক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর সেখানকার পরিস্থিতির বিষয়ে খোঁজ নিয়েছি। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছি। আমি ক্ষতিগ্রস্ত সকলের নিরাপত্তা ও সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছি।’

Spoke to Sikkim CM Shri @PSTamangGolay and took stock of the situation in the wake of the unfortunate natural calamity in parts of the state. Assured all possible support in addressing the challenge. I pray for the safety and well-being of all those affected.

— Narendra Modi (@narendramodi) October 4, 2023