Rajya Sabha Candidates | রাজ্যসভার প্রার্থীতালিকা ঘোষণা তৃণমূলের, কারা বাদ, কারাই বা থাকলেন?

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: রাজ্যসভা নির্বাচনে নিজেদের প্রার্থীতালিকা (Rajya Sabha Candidates) ঘোষণা করল তৃণমূল (TMC)। রবিবার তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডলে প্রার্থীদের নাম জানানো হয়েছে। এই প্রার্থীতালিকা থেকে বাদ গিয়েছেন রাজ্যসভার পুরোনো তিন সাংসদ। শুধুমাত্র নাদিমুল হককেই এবার প্রার্থীতালিকায় জায়গা দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে তিনবার তিনি তৃণমূলের হয়ে রাজ্যসভায় যাবেন। অন্য তিন প্রার্থী হলেন প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব, মতুয়া মহাসংঘের সঙ্ঘাধিপতি প্রাক্তন সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর এবং সাংবাদিক সাগরিকা ঘোষ।

পুরোনোদের মধ্যে রাজ্যসভায় মনোনয়ন পাননি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা (সদর) তৃণমূলের সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী, আবীররঞ্জন বিশ্বাস ও শান্তনু সেন। এবারের রাজ্যসভা ভোটে চার আসনে তৃণমূল প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত।

We are pleased to announce the candidature of @sagarikaghose, @SushmitaDevAITC, @MdNadimulHaque6 and Mamata Bala Thakur for the forthcoming Rajya Sabha elections.

We extend our heartfelt wishes to them and may they work towards upholding Trinamool’s enduring legacy of…

