দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে হাঁটিয়ে অত্যাচার! মধ্যযুগীয় বীভৎসতার ছবি ভাইরাল মণিপুরে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: নগ্ন অবস্থায় দুই মহিলাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল মণিপুরে। উত্তপ্ত মণিপুরের এই ভিডিওই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। মণিপুরের মেতেই সম্প্রদায়ের দিকে এই অভিযোগ উঠেছে। যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ভাইরাল এই ভিডিওকে ঘিরে দেশজুড়ে প্রতিক্রিয়া তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।

জানা গিয়েছে, ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওটি গত ৪ মে তোলা হয়েছে। তার ঠিক আগের দিনই মণিপুরে দুই জনজাতি কুকি ও মেতেইদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। সূত্রের খবর, ভিডিওর দুই নির্যাতিতা কুকি সম্প্রদায়ভুক্ত। উন্মত্ত জনতা রাস্তার উপর মহিলার পোশাক ছিঁড়ে নগ্ন করল বলে অভিযোগ উঠেছে। এমনকি, আক্রান্ত দুই মহিলাকে ধর্ষণ করা হয় বলেও অভিযোগ। দুই মহিলার ওপরে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে মেতেইরা। ওই দুই মহিলা কেঁদে কেঁদে কার্যত ভিক্ষা করেন। তা সত্ত্বেও তাদের কথায় কান দেওয়া হয়নি।

Blood-curdling visuals have emerged from Manipur where two women, reportedly from Kuki-Zo community, were paraded naked & sexually assaulted by a large group of men.

What is stopping the Centre from dispatching fact-finding teams & commissions to Manipur? Why is the WCD Minister…

