চলন্ত গাড়ির বনেটে বসে কনের সাজে ভিডিয়ো শুট, ভিডিও ভাইরাল হতেই বিপদে পাত্রী   

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্কঃ ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করে ওয়েডিং শুট করে জরিমানা দিতে হল কনেকে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে। একটি বিলাসবহুল গাড়ির বনেটের ওপর পাত্রীকে বসিয়ে চলন্ত গাড়িতেই ফটো শুট চলছিল। আর সেকারণেই জরিমানা করেছে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ।

বর্তমান যুগে প্রি-ওয়েডিং, ওয়েডিং ও পোস্ট-ওয়েডিং শুটের রমরমা। এটা এখন একটা পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করেছেন হাজার হাজার মানুষ। বর-কনেদের বিভিন্ন কায়দায় ওয়েডিং শুট একটা রীতিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আর যে যত অভিনব উপায়ে এই ওয়েডিং শুটের কেরামতি তুলে ধরতে পারবেন তাঁর ছবি তত ভাইরাল হবে সোশ্যাল মিডিয়ায়। আর এমনই এক প্রি-ওয়েডিং ফটো শুটই কাল হল এক যুবতীর।

#Prayagraj: A bride Varmika sat on top of a moving car bonnet to make a reel for her social media account Hrs later she uploaded the video which went viral, was issued challans of Rs 16500 for violating traffic rules. @HiHyderabad @igrangealld @ADGZonPrayagraj @prayagraj_pol pic.twitter.com/VLu2eInR20

— R V K Rao_TNIE (@RVKRao2) May 22, 2023