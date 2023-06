আহতদের খবর নিতে ওডিশা পৌঁছোলেন মমতা, সঙ্গী চন্দ্রিমা, শশীও

ভুবনেশ্বর: বালাসোরে ট্রেন দুর্ঘটনার পর মঙ্গলবার ফের ওডিশায় গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন আহতদের দেখতে কটক পৌঁছান তিনি। সেখানে এসসিবি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যান।

#WATCH | West Bengal CM and former Railways Minister Mamata Banerjee arrives at the SCB Medical College and Hospital in Cuttack, Odisha to meet the people who are admitted here after getting injured in #BalasoreTrainAccident pic.twitter.com/l7HnmSCYoX

— ANI (@ANI) June 6, 2023