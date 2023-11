ট্রাকের সঙ্গে গাড়ির ধাক্কা, রাজস্থানে মৃত্যু ৫ পুলিশকর্মীর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: বেপরোয়া ট্রাকের সঙ্গে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল রাজস্থানের পাঁচ পুলিশকর্মীর। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের চুরুতে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুই পুলিশকর্মী। মৃতরা হলেন, খিনসর থানার এএসআই রামচন্দ্র, কনস্টেবল কুম্ভরাম, সুরেশ মীণা, থানারাম এবং মহেন্দ্র।

ভোটমুখী রাজস্থানে প্রচারে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর র‌্যালির জন্য গোটা এলাকা নিরাপত্তা চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। এদিন সেই উদ্দেশেই নাগউর থেকেই ঝুনঝুনা যাচ্ছিলেন ওই পুলিশকর্মীরা। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে খবর, গাড়িতে ছিলেন ৭ জন পুলিশ কর্মী। গাড়ির গতি ছিল অনেকটাই বেশি। মাঝপথে একটি বেপরোয়া ট্রাক পুলিশের গাড়িটিকে ওভারটেক করতে গিয়ে পুলিশের গাড়িটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। যার ফলে গাড়ির সামনের দিকে দুমড়ে ট্রাকের নীচে ঢুকে যায়। যার জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পাঁচ পুলিশ আধিকারিকের। আহত হন আরও দু’জন।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় উদ্ধারকারী দল। গ্যাসকাটার এনে গাড়ি কেটে পুলিশ আধিকারিকদের দেহ উদ্ধার করা হয়। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন।

Rajasthan | Five police officials including an ASI died on the spot after their car rammed into a parked truck near Kanota post near Sujangarh in Churu. The ASI and three policemen were from Khinvsar police station and one constable was from Jayal police station: Sujangarh CO… pic.twitter.com/OnLsqvN5oz

