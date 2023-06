বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে চলে এসেছিল রথের চূড়া, ত্রিপুরায় ঝলসে মৃত ৬

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: ত্রিপুরায় রথের চূড়ায় বিদ্যুতের তার থেকে আগুন লেগে মৃত্যু হল ছয় পুণ্যার্থীর। ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৫ জন। বুধবার বিকাল ৪টে নাগাদ ত্রিপুরার উনকোটি জেলার কুমারঘাটে উলটো রথ যাত্রার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে পুলিশ জানিয়েছে।

জানা গিয়েছে, এদিন উলটো রথ উপলক্ষ্যে প্রচুর দর্শনার্থী কুমারঘাটে জড়ো হয়েছিলেন। প্রায় হাজারেরও বেশি মানুষ লোহার তৈরি ওই রথের দড়ি ধরে টানছিলেন। ওই সময়ই ১৩৩ কিলোভোল্টের বৈদ্যুতিক তার রথের চূড়ার সংস্পর্শে আসলে রথটিতে আগুন লেগে যায়। তাতেই এই বিপত্তি ঘটে।

এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। তিনি বলেন, ‘এই ঘটনায় আমি গভীর ভাবে মর্মাহত। নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি। আহত ব্যক্তিদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। এই কঠিন সময়ে রাজ্য সরকার নিহত এবং আহতদের পাশে দাঁড়াবে।‘

In a tragic incident, several devotees have lost their lives & some other people sustained injuries due to electrocution during Ulta Rath Yatra at Kumarghat today.

My deepest condolences to the bereaved families who lost their near and dear ones in the tragedy.

In this…

