অসম থেকে প্রত্যাহার হতে পারে বিতর্কিত ‘আফস্পা’, ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার    

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্কঃ দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সবচেয়ে বিতর্কিত আইন হল আফস্পা। দীর্ঘদিন ধরে এই আইন প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে আসছেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মানুষ। এবছরের মধ্যেই অসম থেকে তুলে নেওয়া হতে পারে এই বিতর্কিত আইন। ‘আফস্পা’ সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন। টুইট করে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। বর্তমানে অসমের ৮ জেলা এই আফস্পা আইনের অন্তর্ভূক্ত।

We are aiming at withdrawing AFSPA completely from Assam by the end of 2023. We will also rope in ex-military personnel to train our police force.

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 22, 2023