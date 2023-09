গুজরাটে হামসফর এক্সপ্রেসে আগুন, আতঙ্কে যাত্রীরা

নিউজ ব্যুরো: হামসফর এক্সপ্রেসে আগুন। শনিবার দুপুরে গুজরাটের ভালসাদের কাছে চলন্ত ট্রেনটিতে আগুন লাগে। তবে এখন পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। যাত্রীদের সুরক্ষিতভাবে ট্রেন থেকে নামিয়ে আনা হয়। দুর্ঘটনার কারণ এখনও জানা যায়নি বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর।

জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুর ২টো নাগাদ আচমকা হামসফর এক্সপ্রেসে আগুন লাগে। ট্রেনটি তিরুচিরাপল্লি থেকে শ্রীগঙ্গানগর যাচ্ছিল। গুজরাটের ভালসাদের কাছে বিষয়টি নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটিকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার জেরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে। যদিও ঘটনায় কোনও যাত্রী আহত হননি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, চলন্ত ট্রেনের বেশ কয়েকটি কামরা থেকে ঘন কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোন দমকল ও প্রশাসনিক কর্তারা।

🔥 Breaking News 🔥 A tense moment on the tracks as a fire erupted on the Humsafar Express in Gujarat's Valsad. 🚂 Thankfully, all passengers have been safely evacuated. 🙏 Kudos to the quick response teams! 🚒👏 #HumsafarExpress #Gujarat #SafetyFirst pic.twitter.com/xqkfQCDqI2

— pawan malhotra🇮🇳 (@malhotrapawan69) September 23, 2023