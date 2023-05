আজ কর্ণাটক বিধানসভা ভোটের ফল, বিজেপিকে টপকে এগিয়ে কংগ্রেস

বেঙ্গালুরু: শনিবার কর্ণাটক বিধানসভা ভোটের ফল। সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়েছে ভোট গণনা। বুধবার ভোটে ৭৩.২ শতাংশ ভোট পড়েছিল। শেষ পাওয়া আপডেট অনুযায়ী, কর্ণাটকে কংগ্রেস এগিয়ে ১০৬টি আসনে, বিজেপি ৮০টি আসনে, জেডিএস এগিয়ে ১৫টি আসনে। অন্যরা এগিয়ে ২টি আসনে। শুরুতে কংগ্রেস বনাম বিজেপি টানটান লড়াই শুরু হলেও বিজেপিকে টপকে অনেকটাই এগিয়ে গেল কংগ্রেস।

গত আড়াই দশক ধরে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখে চলেছে কর্ণাটক। ক্ষমতাসীন বিজেপি, প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবগৌড়ার নেতৃত্বাধীন জেডিএসের মধ্যে। এবারও তেমনটাই হওয়ার সম্ভবনা। ২২৪ আসনের বিধানসভা ভোটের গণনা আজ। রাজ্যের ৩৬টি কেন্দ্রে চলছে গণনা। ভোট গণনাকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। কংগ্রেস এগিয়ে যেতেই দিল্লিতে দলের সদর দপ্তরে উচ্ছ্বাস দলীয় কর্মীদের।

#WATCH | Celebrations underway at national headquarters of Congress party in New Delhi as counting of votes gets underway for #KarnatakaPolls . pic.twitter.com/e0eGObhLh3

এদিকে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বিজেপিও। বিজেপির মুখপাত্র সৈয়দ জাফর ইসলাম জানান, ‘হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হচ্ছে। কিন্তু আমরাই সরকার গড়ব।’

#KarnatakaPolls | "As of now, it seems to be a neck-to-neck fight but we will be able to form the govt": BJP spokesperson Syed Zafar Islam on initial trends in #KarnatakaAssemblyElection2023 pic.twitter.com/8OCAiggPZD

— ANI (@ANI) May 13, 2023