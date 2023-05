বেঙ্গালুরুর অদূরে রিসর্ট বুক কংগ্রেসের! জয়ী বিধায়কদের সেখানে রাখবেন শিবকুমাররা

বেঙ্গালুরু: সিংহভাগ সংস্থা বুথফেরত সমীক্ষায় ইঙ্গিত দিয়েছিল, যে কর্ণাটকে ত্রিশঙ্কু পরিস্থিতি হতে পারে। সেকথা মাথায় রেখে শনিবার ফল গণনা শুরুর আগে বেঙ্গালুরুর অদূরে সাত তারা রিসর্ট বুক করে ফেলল কংগ্রেস। জয়ী বিধায়কদের সেখানে রাখবেন ডিকে শিবকুমার, সিদ্দারামাইয়ারা।

সূত্রের খবর, ত্রিশঙ্কু পরিস্থিতি হলে যাতে কংগ্রেস বিধায়কদের বিজেপি ভাঙিয়ে না নিতে পারে, তার জন্যই এমনটা করা। তবে এমনটা নতুন নয়। এর আগে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে এই ছবি দেখা গিয়েছিল। শনিবার ভোরে সিদ্দারামাইয়ার বাড়ি থেকে বৈঠক করে বের হন কর্ণাটকের কংগ্রেস সভাপতি শিবকুমার। এরপর একটি সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানান, তাঁরা সবরকম বন্দোবস্ত করে রাখছেন। অবস্থা অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।

#WATCH | "We are just doing our job. Let's wait for the results," says Karnataka Congress President DK Shivakumar after a party meeting ahead of Karnataka election results, Bengaluru #KarnatakaAssemblyElections2023 pic.twitter.com/deetcMQOfp

— ANI (@ANI) May 12, 2023