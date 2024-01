Sachin Tendulkar | এবার ডিপফেকের শিকার শচীন তেন্ডুলকর, ক্ষুব্ধ কিংবদন্তি ক্রিকেটার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: এবার ডিপফেক (Deepfake) প্রযুক্তির শিকার হলেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকর (Sachin Tendulkar)। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর একটি ভুয়ো ভিডিও। সেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি অনলাইন গেমিং অ্যাপের হয়ে প্রচার করছেন শচীন। এমনকি এই অ্যাপ ব্যবহার করে প্রচুর টাকা উপার্জন করছেন তাঁর মেয়ে সারা তেন্ডুলকর (Sara Tendulkar)। এমনই ভুয়ো ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পরেই তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি।

সোমবার একটি ভিডিও প্রকাশ করেন শচীন। তিনি জানান, তাঁর ভুয়ো ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। সেখানে বলা হচ্ছে, ‘স্কাইওয়ার্ড অ্যাভিয়েটর কোয়েস্ট’ নামে একটি অনলাইন গেমিং অ্যাপের প্রচার করছেন মাস্টার ব্লাস্টার। নকল শচীনকে এটাও বলতে দেখা যাচ্ছে যে, এই অ্যাপ ব্যবহার করে প্রচুর উপার্জন করছেন করছেন তাঁর কন্যা সারা।

ভুয়ো ভিডিওটিও নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন শচীন। তিনি বলেছেন, ‘প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন ভুয়ো ভিডিও বানানো হয়েছে। যা অত্যন্ত বিরক্তিকর। তাই এই ভিডিও দেখলে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করুন। কোনও অভিযোগ জমা পড়লে তার বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ করতে হবে সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোকেও। তাঁদের তরফে কোনও ব্যবস্থা না নিলে এমন ডিপফেক ভিডিও আরও বেশি ছড়িয়ে পড়বে।

These videos are fake. It is disturbing to see rampant misuse of technology. Request everyone to report videos, ads & apps like these in large numbers.

Social Media platforms need to be alert and responsive to complaints. Swift action from their end is crucial to stopping the… pic.twitter.com/4MwXthxSOM

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 15, 2024