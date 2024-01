Sukanta Majumdar | ২২ জানুয়ারি রাজ্যে ছুটি ঘোষণার দাবি, মমতাকে চিঠি সুকান্তর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন অর্ধদিবস ছুটি পাবেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা। এরইমধ্যে এ রাজ্যেও সরকারি ছুটি ঘোষণার দাবি তুলল বিজেপি। আগামী ২২ জানুয়ারি রাজ্যে পূর্ণদিবস ছুটি ঘোষণার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Mamata Banerjee) চিঠি দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar)। সেই চিঠি সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে শেয়ারও করেছেন তিনি।

চিঠিতে সুকান্তর দাবি, ‘পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমি লিখিত অনুরোধ করেছি যেন উনি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে আগামী ২২ জানুয়ারি ২০২৪-এর পবিত্র দিনে সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা করেন। এর ফলে বাংলার নতুন প্রজন্ম ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠতে পারবে এবং তাদের মন ভারতীয় গরিমায় প্লাবিত হবে।’

I have requested our Hon’ble CM @MamataOfficial to kindly consider declaring 22nd January, 2024 to be a school holiday, so that the youth of West Bengal gets to rejoice in the Ram Mandir consecration celebrations…#RamMandirPranPratishta #RamMandir pic.twitter.com/h4U4TagCKZ

— Dr. Sukanta Majumdar (@DrSukantaBJP) January 19, 2024