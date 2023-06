গণতন্ত্রের হত্যা! ‘একতরফা’ নির্বাচন ঘোষণা নিয়ে সরব শুভেন্দু

কলকাতা: ‘একতরফাভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা করা হয়েছে’, টুইটারে এমনই অভিযোগ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

রাজ্যে ৮ জুলাই পঞ্চায়েত ভোট। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে একথা ঘোষণা করেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা। শুক্রবার থেকেই মনোনয়ন জমা দিতে পারবেন প্রার্থীরা। মনোনয়ন জমার শেষ দিন ১৫ জুন। তা প্রত্যাহারের শেষ দিন ২০ জুন। নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, এবার এক দফায় পঞ্চায়েত ভোট হবে। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে কিনা সেই বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

এরপরই বিরোধীরা অভিযোগ করেন, সর্বদলীয় বৈঠক না করেই এক দফার পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা করা হয়েছে। টুইটারে বিষয়টি নিয়ে সরব হন শুভেন্দু। তিনি লিখেছেন, ‘এটা গণতন্ত্রের হত্যা। প্রথমবারের মতো, ব্লক, জেলা বা রাজ্যস্তরে সর্বদলীয় বৈঠক না করে একতরফাভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা করা হয়েছে।’

এদিকে, শুক্রবার থেকে মনোনয়নপত্র জমা শুরু হবে। শেষ তারিখ ১৫ জুন। মাঝে পড়েছে রবিবার। সেদিন আবার মনোনয়ন জমা নেওয়া হবে না। এত অল্প সময় বরাদ্দ করা নিয়েও সরব হয়েছেন বিরোধী দলনেতা।

নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করে শুভেন্দু বলেছেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট। ভোট ঘোষণার পদ্ধতি থেকেই এটা বোঝা যাচ্ছে যে তারা তৃণমূলেরই একটি সংগঠন হিসেবে কাজ করবে।’

শুভেন্দুর সংযোজন, ‘তাড়াহুড়ো করে ভোট ঘোষণা করা হল। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। তাই নির্বাচনের সময় হিংসার কারণে যদিও কেউ হতাহত হন তাহলে তার জন্য দায়ী থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা।’

পঞ্চায়েত ভোট কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে করানোর দাবি করেছিলেন বিরোধীরা। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। তাই ভোটে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক।

যদিও এ প্রসঙ্গে কমিশনারের বক্তব্য, ‘রাজ্য পুলিশের ওপর ভরসা রাখা উচিত। আমাদের ওপর আস্থা রাখুন। প্রস্তুতিতে কোনও গাফিলতি থাকবে না। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বলব আস্থা রাখতে।’

Murder of Democracy in West Bengal.

For the 1st time ever, the Panchayat Elections have been announced unilaterally without holding a single All Party Meeting at the Block levels, District Levels or at the State Level.

There hasn’t been any discussion on the security… pic.twitter.com/PnGIkBygU4

— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) June 8, 2023