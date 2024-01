R Praggnanandhaa | চিনের দাবাড়ুকে হারিয়ে নজির, দেশের সেরা রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: চিনের (China) দাবাড়ুকে হারিয়ে নজির। ভারতের বর্ষীয়ান দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দকে (Viswanathan Anand) টপকে প্রথমবার দেশের এক নম্বর দাবাড়ু হলেন রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ (R Praggnanandhaa)।

টাটা স্টিল মাস্টার্স টুর্নামেন্টের চতুর্থ রাউন্ডে চিনের ডিং লিরেনকে (Ding Liren) হারিয়ে এই নজির গড়েন রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। প্রজ্ঞার সাফল্যে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন গৌতম আদানি (Gautam Adani)। তিনি লিখেছেন, প্রজ্ঞার এই দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে অসম্ভব গর্বিত। কি এক আশ্চর্যজনক মুহূর্ত। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডিং লিরেনকে হারিয়ে প্রজ্ঞানন্দ ভারতের শীর্ষস্থানীয় দাবাড়ু হয়ে উঠেছেন। দেশের জন্য দারুণ গর্বের মুহূর্ত।

Tremendously proud of your achievement, Pragg. What an astonishing moment, defeating the reigning World Champion Ding Liren of China and becoming India’s top-rated player. This is truly a proud moment for our nation! @rpraggnachess #TataSteelChess https://t.co/2ZSEbtZ9Ke

— Gautam Adani (@gautam_adani) January 17, 2024