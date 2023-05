ঝাড়খণ্ডে নিরাপত্তাবাহিনীকে নিশানা করে মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণ! মৃত্যু ১০ বছরের নাবালকের

রাঁচি: ছত্তিশগড়ের পর এবার ঝাড়খণ্ড। মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণে মৃত্যু হল ১০ বছরের এক নাবালকের। ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলায় ঘটনাটি ঘটে। পশ্চিম সিংভূম জেলার পুলিশ সুপার আশুতোষ শেখর জানান, ওই নাবালক কেন্দুপাতা তুলতে রোলারূপি জেঙ্গাগাদা জঙ্গলে গিয়েছিল। সেখানে বিস্ফোরণ হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এলাকায় জোর তল্লাশি চলছে।

Jharkhand | A 10-year-old child lost his life in an IED blast in Tonto police station area in Chaibasa. The IED was planted by naxals with the aim to cause damage to security forces: Chaibasa Police

