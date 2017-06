বাজারে এল অত্যাধুনিক বৈশিষ্ঠ্যের সঙ্গে পকেট ফ্রেন্ডলি Moto C plus

নয়াদিল্লি, ২০ জুনঃ Motorola তার নতুন বাজেট ফোন Moto C Plus লঞ্চ করল। খুবই সীমিত সময়ের জন্য ২০ জুন বেলা ১২ টা থেকে শুরু হয়েছিল। মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই স্টক শেষ হয়ে যায়। আবার এই সেল শুরু হবে ২৩ জুন দুপুর ১২ টা থেকে। সেল চলছে শুধুমাত্র অনলাইন শপিং সাইট ফ্লিপকার্টে।

দাম? একদমই ভাববেন না। মাত্র ৬,৯৯৯ টাকার বিনিময়ে পেয়ে যাচ্ছেন আপনি দূর্দান্ত ফিচার্সের এই স্মার্টফোন।

Moto C Plus সরাসরি জনপ্রিয় অপর একটি ব্র্যান্ড Xiaomi Redmi সিরিজের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় নেমেছে। এই স্মার্টফোন moto-র E সিরিজকে রিপ্লেস করেছে এবং বাজেট সিরিজে নবীনতম সংযোজন। এই সেগমেন্টে এটি অ্যান্ড্রয়েড Nougat ব্যবহারকারী প্রথম স্মার্টফোন। এতে রয়েছে Google Assistant.

Moto C Plus এর ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ অনেকটা Moto Z2 Play এবং ক্যামেরার কাট আউটটি ও লেন্সের কাটিং পুরোপুরি Moto G5 Plus এর মতো।

রিপ্লেসেবল 4,000 mAh ব্যাটারির সঙ্গে কার্ভড এড্জ Moto C Plus কে অন্যান্য ফোনের সঙ্গে সামান্য হলেও ঈর্ষনীয় করে তোলে। সাধারণ ম্যাট প্লাস্টিক ব্যাকের সঙ্গে এর অন্যান্য বৈশিষ্ঠ্যের মধ্যে রয়েছে-

2 GB Ram, 16 GB Rom

5 ইঞ্চি HD ডিসপ্লে (720*1280)

8 MP রিয়ার ক্যামেরা, 2 MP ফ্রন্ট ক্যামেরা, সঙ্গে ফ্রন্ট এবং রিয়ার ফ্ল্যাশ

Meadiatek MTK6737 Quad core 1.3Ghz Processor

Android Nougat 7.0

যেখানে Xiaomi Redmi-র বাজার খুবই শক্ত সেখানে Nokia-র আবার বাজারে ফিরে আসাকে এন্ট্রি লেভেল সেগমেন্টে Moto C Plus কিভাবে বাজার দখলে সক্ষম হয় সেটাই দেখার।